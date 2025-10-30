AKP'nin İstanbul Milletvekili Esenyurt kayyumunu eleştirdi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrasında, Ekim 2024’te İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak görevlendirildiği Esenyurt Belediyesi’nde tartışmalar devam ediyor. Kayyum yönetimine yönelik eleştiriler bu kez AKP’nin içinden yükseldi.

halktv.com.tr'nin haberine göre geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt’ta düzenlenen kahvaltı programında konuşan AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, kayyum yönetiminin icraatlarını eleştirdi.

“ECRİMİSİL ARTIŞI YÜZDE 200’E ÇIKARILAMAZ”

Belediyenin ecrimisil artışlarına değinen İzsiz, “Bir ecrimisil, geçmiş dönemlerde 5 yılda bir minik artışlarla yapılırdı. Eğer bugün yüzde 100, yüzde 200 artırılıyorsa, ben bu memleketin milletvekili olarak bunu kabul etmiyorum” dedi.

Konuşmasında Esenyurt'ta bulunan Evren Sanayi Sitesi'nde esnafın mağdur edildiğini belirten İzsiz, “1990’lı yıllarda aktif hale gelen sanayi sitesinde bugüne kadar 5 belediye başkanı geçmiş. 40-50 metrekarelik dükkânı olan esnafın, önüne saçtan yaptığı küçük alanla ekmeğini kazandığı yerler için şimdi tebligat gönderemezsiniz. Bu insanlar orada çocuklarına ekmek götürmeye çalışıyor” diye konuştu.

“ZABITA MÜDÜRÜ KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR”

İzsiz konuşmasında kayyum döneminde görev almaya başlayan bürokratları da eleştirdi. İzsiz, “Arnavutköy’den gelen bir zabıta müdürü Esenyurt’ta kimseyle görüşmüyor, diyalog kurmuyor. Bu beyefendi benim davama gölge düşürüyor, ben bunu kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.

İzsiz açıklamalarında "Esenyurt değerli bir ilçe, ne Esenyurt’u ne de İstanbul’u bir kez daha kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.