AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan MHP'ye ziyaret

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Dağ, burada yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanlarda kurulduğunu söyleyen Dağ, "Cumhur İttifakı, bu geçen süre zarfında şunu çok net bir şekilde göstermiştir ki bu ülkenin devamı, bekası noktasında birlik ve beraberliğini her zaman gösterecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu süreci uyumlu şekilde devam ettiriyorlar" diye konuştu.

İzmir'in sorunlarını iyi bildiğini öne süren Dağ, şunları söyledi:

"Bu şehirde 4 dönem milletvekilliği yapmak bize nasip oldu. Bu süre zarfında İzmir'in her yerindeki meselelerine hakim olduk. Merkezi iktidarda çözülmesi gerekenleri çözmeye gayret gösterdik. Şimdi de artık belediyeyle, yerelle buluşturarak bu meseleleri çözme noktasında irademizi ortaya koyacağız.

İnşallah bunu hem büyükşehir belediye başkanı olarak hem de 30 ilçede inşallah kazanacağımız belediyelerle ve diğer 30 ilçenin tamamıyla inşallah hayata geçireceğiz. Hem çok heyecanlı, keyif alacağımız yaklaşık 2,5 aylık bir kampanya dönemi geçireceğiz. Ondan sonra da 4,5 milyon hemşerimizle 5 yıllık bir belediye başkanlığı döneminde de İzmir'in sokaklarında her yeri gezeceğiz."

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de kendisini ziyaret eden Dağ'a başarılar diledi.