AKP'nin kalesi olarak bilinen Bağcılar'daki mitingin ardından Özel: Artık her yer milletin kalesidir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 85'incisi düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. AKP'nin kalesi olarak bilinen Bağcılar'da gerçekleştirilen mitinge katılımın yoğunluğunu gösteren görseller paylaşan Özel, "Artık her yer milletin kalesidir!" dedi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Artık her yer milletin kalesidir!

Bağcılar’da 85. eylemde meydana sığmayan, bu kış gününde bir tarih yazan yiğit insanlara teşekkür ediyorum.

Biz bir arada durdukça, bu meydanlar doldukça bizi kimse yenemez!

Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak 🇹🇷"