AKP'nin kamp yaptığı otelin, Aziz İhsan Aktaş'ın ortağına ait olduğu ortaya çıktı

AKP’nin Kızılcahamam kampına ev sahipliği yapan Eliz Otel’in, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların merkezindeki isim olan ve 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadelerle tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre AKP’nin otelinde kamp yaptığı Gürkan Dölekli ile Aziz İhsan Aktaş’ın TEM otoyolu üzerindeki devasa akaryakıt istasyonu arazisinin ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aitti.

Yap-işlet-devlet modeliyle cüzi bir kiralama bedeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca tahsis edildi. Aynı bölgede şartları yerine getirdiği halde akaryakıt istasyonu açmak isteyen başka bir şirkete ise izin verilmedi.

AKTAŞ, 'ETKİN PİŞMANLIKTAN' YARARLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen soruşturmalar kapsamında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeyle tahliye olan İhsan Aktaş, CHP’li belediyelere yönelik diğer operasyonların temel dayanağı haline geldi.

Aktaş’ın verdiği ifade doğrultusunda çok sayıda CHP’li belediye başkanı gözaltına alınarak tutuklandı.

MEHMET ŞİMŞEK İLE AYNI KAREDE

Gürkan Dölekli ile akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Batmanlı iş insanı Selman Reşitoğlu’nun Londra’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte yer aldığı fotoğrafları gündem olmuştu.

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki TEM otoyolu üzerinde bulunan, Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu ise Aziz İhsan Aktaş’a ait Elif LPG ile Güven Asfalt’ın ortak projesi.

Ayrıca Dölekli ve Aktaş’ın, iktidardan aldığı büyük ihaleler ile tanınan Kalyon Holding’le ortak kurdukları bir havacılık şirketi de bulunuyor.