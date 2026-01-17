AKP'nin kampanyası ters tepti: "#ÇünküAKP" etiketi sosyal medyaya damga vurdu

AKP, İBB'yi ve CHP'yi eleştirmek için İstanbul'un farklı bölgelerindeki billboardlara astığı "Senin hayatından gidiyor" başlıklı ilanların ardından bu kez sosyal medyada bir kampanya başlattı. AKP'li vekiller ve yöneticiler "Çünkü trafik" ve "Çünkü sular kesik" başlığıyla birçok gönderi paylaştı.

Örneğin eski Cumburbaşkanı Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın paylaştığı bir gönderide "İşe geç kaldın! Çünkü trafik", bir başka postta ise "Bidonlarla yaşamaya alıştın! Çünkü sular kesik" ifadeleri yer aldı.

Ancak bu kampanya ters tepti ve sosyal medyada kendiliğinden "#ÇünküAKP" etiketiyle binlerce tweet atıldı. Tweetlerde yoksulluktan işsizliğe, hayat pahalılığından liyakatsiz atamalara kadar pek çok soruna tepki gösterildi.

İşte #ÇünküAKP etiketiyle atılan o tweetlerden bazıları:

>>Binlerce azılı suçlu tahliye edildi ve sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldün

>>Maaşından fazla kira veriyorsun

>>Yurtdışı alışveriş yapamıyorsun. Evlenemiyorsun. Ev ya da araba alamıyorsun.

>>Emekli maaşın ile kira ödeyemiyorsun

>>Maaşın yattıktan 10 dakika sonra bitti

>>Yıllarca çalışıp atanacak puanı aldın ancak atanamadın

>>Sadece iktidardakiler mutlu ve umutlu

>>Adalet yok, hukuk yok, can güvenliği yok

>>Geçmediğin köprünün, kullanmadığın elektriğin parasını ödüyorsun