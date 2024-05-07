AKP'nin kaybettiği 6.4 milyon oy nereye gitti?

Metropoll’ün kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, Nisan 2024 anketinin sonuçlarına göre, AKP'nin 31 Mart yerel seçiminde kaybettiği 6.4 milyon oyun yaklaşık 1.3 milyonunun CHP’ye, 1 milyonunun da YRP’ye gittiğini açıkladı. Ankete göre, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy veren 3 milyon seçmen ise sandığa gitmedi veya geçersiz oy kullandı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Dr. Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Sencar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, katılımcılara "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde hangi partiye oy verdiniz?" sorusu yöneltildi.

14 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy verdiğini belirten 18,6 milyon seçmenden 12.2 milyonu yine AKP’ye, 1.3 milyonu ise CHP'ye oy verdiğini bildirdi. Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiğini belirtenlerin sayısı 1 milyon olurken MHP'ye tercih edenlerin sayısı 450 bin olarak kaydedildi. 3 milyon kişi ise sandığa gitmediğini veya geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Anket sonuçlarını değerlendiren Sencar, "AKP 14 Mayıs milletvekili seçiminde aldığı oyun yaklaşık 6.4 milyonunu 31 Mart yerel seçiminde kaybetmiş. Bunun yaklaşık 1.3 milyonu CHP’ye, 1 milyonu da YRP’ye gitmiş. 3 milyonu da sandığa gitmemiş veya oyunu iptal etmiş" ifadelerini kullandı.