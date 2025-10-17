AKP'nin kurucularındandı: Cuneyd Zapsu'nun yakalama kararı tanıklığa mı çevrildi?

Gazeteci Barış Terkoğlu, AKP'nin kurucu isimleri arasında bulunan ve bir dönem AKP MKYK üyeliği de yapmış olan iş insanı Cuneyd Zapsu hakkında Can Holding soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre karar çıkarıldığı sırada yurt dışında olan Zapsu, bunun üzerine bürokrasi ve siyasetten bazı isimlerle temasa geçti. Bu aşamadan sonra karar değiştirildi ve Zapsu "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Terkoğlu, “Cuneyd Zapsu’ya ulaşmak için elimden geleni yaptım. Kendisine de zaten yazdım da ama bu konuda konuşmak istemediğini anlıyorum. O yüzden de gene de bir cevap gelirse bir dahaki programda söylerim” diye ekledi.

"YAKALAMA KARARI 'TANIK' İFADESİNE ÇEVRİLMİŞ''

Barış Terkoğlu, YouTube’da dün akşam yayınlanan Onlar TV programında konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Birinci olay şu arkadaşlar. Siz şahitsiniz. Ben bu olayın pazartesinden beri peşindeyim. Niye pazartesi burada anlatamadım? Muhatabından görüş alabilmek için anlatamadım. Yani 3 gündür bu işin içindeyim. Olay şu. Kendisini de bu arada bu açıklamadan sonra bana ulaşırsa ben yine de burada aktarmak istiyorum. Cuneyd Zapsu. 'Cuneyd Zapsu kimdir?' derseniz 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından biridir' derim size. 'Cuneyd Zapsu kimdir?' derseniz 'Erdoğan'la bir dönem batı arasında köprü olan isimlerden bir tanesidir' derim ben size. Bu yüzden de çok eleştiri almıştır. 'Cuneyd Zapsu kimdir?' derseniz 'AKP'nin MKYK üyeliği yapmış bir isimdir, yani partinin yönetiminde bulunmuş bir isimdir' derim. 'Cuneyd Zapsu kimdir?' derseniz 'DEİK üyesi' derim. 'Yani iş adamları teşkilatının da üyesi' derim. 2008'den itibaren aktif siyasetin içinde olması da Cuneyd Zapsu'nun iktidarda böyle bir ağırlık merkezi vardır. En son çok uzun süredir sessizdi. Geçen yıl bir röportaj yaptım. Okumuşsunuzdur belki. Onu yayınladım. Şimdi neden Cuneyd Zapsu ile ilgili izleyiciye bunu hatırlattığımı şöyle söyleyeyim:

Bana gelen bilgi, yargı kaynaklarından gelen bilgi şu: Biliyorsunuz Can Holding'e ilişkin bir soruşturma var ve bu soruşturma ne kadar genişleyecek? Bazı isimleri içine alacak, iktidar isimlerini içine alacak. Hatta sen burada gösterdin. 'Devlet büyüğü' adı çok sık geçiyor dediniz. Evet. Benim öğrendiğime göre yargı kaynaklarından Cuneyd Zapsu hakkında önce yakalama kararı çıkmış Can Holding soruşturmasında. Cuneyd Zapsu yakalama kararı çıktığı sırada yurt dışındaymış arkadaşlar. Çok büyük bir olay. Anlatılan odur ki, yani bana siyaset kaynakların söylediği o, Cuneyd Zapsu bu kararla ilgili olarak Türkiye'nin siyaseten en yetkili isimleriyle -doğal olarak zaten bir telefon uzağında- ilişkiye geçerek 'nasıl böyle bir şey olabilir?' diye konuşmuş belli ki. Ve oradan da savcılığa bir geri dönüş gerçekleşmiş belli ki. Bu yakalama kararı kaldırılmış. Cuneyd Zapsu bilgi veren, neydi o? 'Tanık'. Tanık olarak ifadesi alınması için davet edilmiş. Yani o anlamda bir o yakalama kararı şüpheli olabileceği belki yakalama kararı kaldırmış. Türkiye'de yargının bu tuhaf haline bir örnek olarak, iktidarın en merkezindeki isimlerden biri örnek olarak, bu olayı ben kendi kaynaklarımdan teyit ettim ama bir başka açıdan da 3 gündür mesele bu. Cuneyd Zapsu’ya ulaşmak için elimden geleni yaptım. Kendisine de zaten yazdım da ama bu konuda konuşmak istemediğini anlıyorum. O yüzden de gene de bir cevap gelirse bir dahaki programda söylerim."

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturması yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma genişletilerek Ciner Grubu'na uzanmış ve Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurtdışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, gruba ait şirketlere kayyum atanmış ve 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı.