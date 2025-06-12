AKP'nin Meclis Başkanvekili yeniden Bekir Bozdağ seçildi

AKP'nin kapalı grup toplantısı AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında toplandı ve AKP grubunda 28’inci yasama döneminin ikinci yarısında Başkanlık Divanı'nda görev alacaklar için seçim yapıldı.

Toplantıda Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ yeniden TBMM Başkanvekili olarak seçildi. Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer de yeniden katip üye olarak belirlenirken, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın yerlerine Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Adıyaman Milletvekili İshak Şan katip üye olarak seçildi.

Seçim sonucuna göre mevcut AKP TBMM İdare Amirleri Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan da görevlerine devam edecek.

Öte yandan kapalı grup toplantısında komisyonlarda görev alacak AKP'li üyeler de belirlendi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün tüm partilerin TBMM Başkanvekilliği ve Başkanlık Divanı’nda görev alacak katip üyeler ve idare amirleri için önerdikleri isimler okunup oylanarak, resmiyet kazanacak.

KOMİSYONLAR GELECEK HAFTA SEÇİM YAPACAK

Öte yandan TBMM'deki ihtisas komisyonlarında görev alacak üyeler de bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda belirlenecek. İhtisas komisyonları gelecek hafta yapacakları toplantılarda başkan, başkanvekili ve komisyon sözcüsü ve katip üyeler seçecek.