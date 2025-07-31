AKP'nin Meclis komisyonu üyeleri belli oldu

AKP'nin, PKK'nin silah bırakma töreni tüzenlediği yeni süreç ile ilgili kurulan Meclis komisyonunda görev yapacak üyeleri belli oldu.

Komisyonda yer alan 21 AKP'li vekil şu isimlerden oluştu:

• Abdulhamit Gül - Gaziantep

• Mustafa Şen - Trabzon

• Kürşad Zorlu - Ankara

• Hüseyin Yayman - Hatay

• Cüneyt Yüksel - İstanbul

• Sunay Karamık - Adana

• Selami Altınok - Erzurum

• Kemal Çelik - Antalya

• Mehmet Sait Yaz - Diyarbakır

• Mahmut Atilla Kaya - İzmir

• Şengül Karslı - İstanbul

• Mehmet Şahin - Kahramanmaraş

• Ayşe Böhürler - Kayseri

• Radiye Sezer Katırcıoğlu - Kocaeli

• Tahir Akyürek - Konya

• Ali Kıratlı - Mersin

• Cevahir Asuman Yazmacı - Şanlıurfa

• Gökhan Diktaş - Tekirdağ

• Burhan Kayatürk - Van

• Abdurrahman Babacan - Malatya

• Ersan Aksu - Samsun