AKP'nin önündeki anket: Halkın yüzde 62'si ekonomi yönetimine güvenmiyor

AKP tarafından yapılan nisan ayı anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 26,1'i ekonomi yönetimine hiç güven duymazken, ekonomiye güven duymayanların oranı ise 62,1'e ulaştı.

EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN YÜZDE 25

Ekonomim.com'dan Besti Karalar'ın haberine göre, AKP'nin anketinde, ekonomideki boykot çağrılarına destek verenlerin oranı da yüzde 62,2 oldu. Katılımcılara ekonomik güvenle ilgili sorular da soruldu. Buna göre, ekonomi yönetimine “hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 26,1 olurken yüzde 36’sı “güvenmiyorum, yüzde 12,9’u “ne güveniyorum, ne güvenmiyorum”, yüzde 22’si “güveniyorum” ve yüzde 3’ü “çok güveniyorum” yanıtını verdi.