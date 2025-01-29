AKP'nin resmi hesabı hacklendi mi?

AKP'nin 3,5 milyon takipçisi bulunan X platformundaki resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gönderide ABD'li Tesla ile SpaceX’in CEO’su ve X'in sahibi Elon Musk’ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili kripto para bilgisi paylaşıldı.

X'te token ön satışı yapıldığı iddia edilen gönderide "katılmak için" link de paylaşıldı.