AKP'nin sokak hayvanları düzenlemesi: Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifini hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti. Güler, ayrıca, kuduz riski taşıyan hayvanların ise ötenazi ile hayatına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin gündeme hakkında yönelttiği soruları yanıtladı.

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun düzenlemesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlık çalışmaları devam eden kanun teklifginin hafta sonuna doğru TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

Teklifin 5199 sayılı kanununda yer alan bazı maddelerde değişiklik önerdiğini ifade eden Güler, şunları söyledi:

"Son rutin çalışmasına, geçen hafta itibariyle başlamıştık. Sağ olsun, grup başkan vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu Bey'in bu konuda toplumun her kesiminde yapmış olduğu görüşmelerin tutanakları, raporları, sonuçları bize iletilmişti. Biz de onun üzerinden bir metin çalışmasına başlamıştık. Geçen hafta itibariyle kurumlarımızdan, bakanlarımızdan görüşler de alarak bir aşamaya gelmiştik. Bugün de MYK'mızda Cumhurbaşkanımıza sunduk. Son birkaç rötuş yapacağız. Bu hafta içi inşallah, muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle inşallah bu hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı'mıza teklifimizi vereceğiz. Teklifimiz 5199 sayılı kanunumuzdaki bazı maddelerdeki değişiklikleri öneriyor. Tabii merak edilen hususlardan biri de şu; 5996 sayılı bizim veteriner hizmetleri kanunumuz da var. Onunla birlikte karma bir düzenlemeyi, oradan atıflar var çünkü; oradaki ifadeler ve düzenlemelerdeki durum da önem arz ediyor."

Sokakların güvenli bir alan olarak tarif edilemeyecğini belirten Güler, "Yani sokaklar hem hayvanlar için hem de insanlarımız için bu konularda soğuktur, açlıktır, hastalıktır ve güvenli alanlar değildir. Bizim buralarda bir yaşam alanı şekliyle beraber köpeklerimizi, hayvanlarımızı daha korunaklı, daha güvenli alanlara almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklara almamız gerekiyor" diye konuştu.

Güler, teklifte, barınakların imkanlarını arttırma, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme konusunda detayların yer almasını istediklerini söyledi.

"ÖTENAZİ 5966 SAYILI KANUNUNDA VAR"

Kanun teklifi içerisinde sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili bir madde olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Güler, şöyle devam etti:

"5996 sayılı kanunumuz yani veteriner hizmetleri kanunumuzun dokuzuncu maddesi var ve halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte. Dokuzuncu maddesi, orada kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yönüyle hayatına son vermeyi emrediyor. Yani kanun şu anda burada var. Biz şimdi sokaklardan, barınaklara hayvanlarımızı alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken barınaklarda kalma imkanı kalmayacak hastalık taşıyan hem bu hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi. Dolayısıyla bunu da göz önüne almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin artırılması noktasında bizim gerekli tedbirleri almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımızın da onlara acı vermeden, eziyet çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım."