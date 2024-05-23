AKP'nin sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' öngören yasa teklifine Sezen Aksu'dan tepki

Sanatçı Sezen Aksu, AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin "uyutulmasını" öngören yasa teklifine tepki gösterdi. Aksu, bu konuda bir mektup yazarak tepkisini dile getirdi. Aksu mektubunda, "Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir…" diye yazdı.

Son dönemlerde sokakta yaşayan köpeklere yönelik tartışmalar devam ederken, AKP iktidarının ve yandaşlarının ‘çözüm önerileri’ bir kez daha infial yarattı.

AKP’nin sokak hayvanlarına ilişkin Meclis’e sunmaya hazırlandığı yasa teklifinde ‘köpeklerin katledilmesi’ öngörülüyor.

Çok sayıda yurttaş ve sosyal medya kullanıcısı yasa teklifi hazırlığına yönelik tepkisini dile getirmeye devam ederken, sanatçı Sezen Aksu da olaya ilişkin bir mektup yazdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Aksu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir… Sezen Aksu…”