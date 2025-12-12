AKP'nin süreç raporunda üç kritik eşik

Haftabaşında yapılan AKP MYK toplantısında ana gündem yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan rapor oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, AKP'nin raporunda, yasal düzenleme için “ilkesel eşik” olarak PKK’nın silah bıraktığının kesin biçimde ilan edilmesiyle birlikte üç başlığın öne çıktığı belirtildi. Bu üç kritik başlık Kandil’in etkisizleştirilmesi, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması ve Suriye’de yeni bir yapı oluşturulmaması olarak sıralandı. Meclis’in ancak bu şartlar yerine getirildiği takdirde yasa yapma sürecine geçebileceği ve olası düzenlemelerde suça karışanlar ile karışmayanlar arasında ayrım yapılacağı ifade edildi.

Buna göre eyleme karışanlar işledikleri suçlardan yargılanacak, örgüt üyeliği ve propaganda gibi suçlar ise belirli koşullarda düşebilecek. Raporda Öcalan’a ilişkin herhangi bir başlık yer almazken, AKP kadrolarının metnin bir hukuk düzenlemesinden çok “siyasi tutum belgesi” niteliği taşıdığını vurguladıkları ifade edildi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, raporun son halinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağını, Erdoğan’ın onayının ardından raporun hafta bitmeden Mecliste'ki süreç komisyonuna iletileceğini söyledi. Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’un Genel Kurul’a sunacağı metnin ortak bir metin mi yoksa çatı rapor şeklinde mi yazılacağının ise ilerleyen aşamada netleşeceği belirtildi.