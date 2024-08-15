AKP'nin tartışmalı 'katliam yasası': CHP, AYM'de dava açtı

CHP, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle harekete geçti.

Kamuoyunda "ötanazi yasası" olarak da bilinen sokak hayvanları yasasının 2 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinin ardından CHP kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı.

CHP'li milletvekillerinin katıldığı heyet, bugün yapılan iptal başvurusunun ardından AYM'nin önünde sürece ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hayvan hakları savunucuları da CHP'nin basın açıklamasına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 19 maddelik yasanın yürütme maddeleri dışındaki 16 maddesine iptal başvurularının gerekçelerini paylaştı. AKP'nin bu yasadaki tutumunun vatandaşlar ile belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratacağını vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"Sözü edilen sorumlulukları üstlenmekten kaçınan, yurttaşlar arasında ve yurttaşlarla belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratmaya yönelik iktidar partisi tutumu, konuyu teknik, mesleki ve vicdani bir alan olmaktan çıkarmış, sosyolojik ve siyasi bir sorun alanına doğru sürüklemiştir.

GECİKMEDEN İPTAL KARARI VERİLMELİ

Anayasa Mahkemesi'ni mümkün olan en ivedi biçimde toplanarak Yasaya yönelik öncelikle yürürlüğün durdurulması ve her halükarda iptali kararını gecikmeksizin vermeye davet ediyoruz. İptal kararı sonrası TBMM tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla güvenli sokaklarda çocuklarımızın ve hayvanlarımızın tarihsel müktesebatımıza uygun biçimde birlikte ve barış içinde yaşayacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirme görev ve sorumluluğu ile karşı karşıya olacaktır.

"İYİ NİYETLE AÇIKLANAMAZ"

4 milyon sokak köpeği varlığını ifade eden yasa gerekçesine karşı yalnızca 100 bin hayvanı alabilecek barınak kapasitesi veri iken, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesini öngören ve tüm hayvanların yakalanarak barınaklarda tutulmasını hedef koyan bir düzenlemenin geçiş hükmü barındırmaması iyi niyet ile açıklanamaz.

Yasa'nın TBMM'de geçmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sokak köpeklerine yönelik vahşet görüntüleri kamuoyunun vicdanını derinden yaralamaktadır. İptal kararı sonrası TBMM tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla güvenlikli sokaklarda çocuklarımızın ve hayvanlarımızın tarihsel müktesebatımıza uygun biçimde birliikte ve barış içinde yaşayacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirme göre ve sorumluluğu ile karşı karşıya olacaktır."