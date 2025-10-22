AKP'nin teklifi komisyonda: CHP'li vekillerden 'Deli Dumrul vergisi' protestosu

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek torba yasa teklifi öncesi CHP'li Milletvekilleri 'Deli Dumrul Vergisi' dövizleri ile protesto gerçekleştirdi.

AKP'nin hazırladığı ve kira gelirlerinden vergi alınmasını, SGK borçlarının maaşlardan kesilmesini, işverene devlet desteğinin düşürülmesini de öngören 36 maddelik "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Komisyonda görüşmeler başlamadan önce CHP grubu, üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafının yer aldığı "Deli dumrul vergisi" yazılı dövizi oturdukları sıralara koyarak, kanun teklifini protesto etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Bu gelen torba yasa şimdiye kadar yapılan bütün çalışmaların inkarı anlamına geliyor. 'Deli Dumrul, geçenden 5 lira, geçmeyenden de 10 lira alıyor' diyor. Bunlar öncelikle milleti dolandırıcı sayıyorlar, kendileri gibi. Kuyumcudan, doktordan, mali müşavirden, avukattan, emlakçıdan, tüm meslek gruplarından peşin vergi alıyorlar. Diyorlar ki, 'Siz vergi vermiyorsunuz. Baştan haraç alalım'. Tam bir dolandırıcılık vergisi bu. Milleti kendileri gibi dolandırıcı sanıyorlar. Maalesef bir inkar yasası. Burada yarın görüşülecek bütçe de inkar ediliyor. 500 küsur milyar borçlanma yetkisi var burada.

Daha önce çıkarılıp bugün inkar ettikleri birçok düzenleme yine var. Dolayısıyla bu bütçe, Meclis’in iradesini yok saymak ve yeni yöntemlerle vergi toplamak demektir. En kolay işi yapıyorlar, vergiyi yatırıyorlar. Millet peşinen suç işleyecekmiş gibi ceza kesiyorlar. Aslında 'torba yasa' ifadesi de bu anlama geliyor. İğneden ipliğe yeni ek vergiler getirdiler. Maalesef garanti ödemeleri ile ilgili bir kısıtlama yok. Şatafatla ilgili bir kısıtlama yok. Ne var? Kuyumcu esnafına, doktora, avukata, diş hekimine, emlakçıya haraç var. 'E-haraç' yasası bu, haraç torbası bu. Bunun başka bir anlamı yok. Millet vergi veriyor, doktor vergi veriyor, avukat vergi veriyor, kuyumcu vergi veriyor, emlakçı vergi veriyor. Kabul etmiyoruz bunu."

CHP grubu, teklifin kurulacak alt komisyonda görüşülmesini talep etti.