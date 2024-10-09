AKP'nin THK’ye çökmesinin üzerinden beş yıl geçti: 100 yıllık çınar enkaza dönüştü!

BirGün\Ankara

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1925 yılında Kurduğu Türk Hava Kurumu (THK), 2019’dan beri kayyumlar tarafından yönetiliyor. İktidarın baskısıyla servet değerinde gayrimenkulleri ve hava araçları olan kurum genel kurula götürülmüyor.

THK’nin Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman da bir açıklama yaprak, THK’nin hâlâ kayyum tarafından yönetilmesine tepki gösterdi ve “Bugünlerde beş yılını dolduracak olan THK kayyum yönetimi, hiçbir katkı sunmadığı gibi bildik yıkımlarına devam ediyor. Cumhuriyetin en değerli kuruluşlarının başında gelen Türk Hava Kurumu, tarihinde görülmemiş amatör kayyum uygulamasıyla bitkisel hayata girmiş durumda. İktidar en kısa zamanda bu keyfi/hukuksuz durumu ortadan kaldırmazsa şuan bile kendi kendine yeterli olan THK sizlere ömür” dedi.

Bayram Duman

"HUKUK KAYYUM MENFAATİNE KULLANILDI"

“İktidarın hukuk düzeninin desteğini alan birkaç muhterisin ele geçirdiği 100 yıllık çınar enkaza dönüştü” ifadelerini kullanan Bayram Duman açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kurulduğu günden beri havacılıkla ilgili her alanda Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok başarılı işler yapan THK şimdilerde kayyum provası yapan başkan ve yönetiminin, akrabalarının harıl harıl işe alındığı, bir iş kapısı haline geldi. Kötü yönetim-rüşvet döneminden sonra 2015 yılında işbaşına gelen yönetimle asli konumuna döndürülen kurumun, millet menfaatine faaliyeti, kayyum eliyle engelleniyor. Mahkeme nezdinde yaptığımız sayısız girişim karşılık bulmadı. Hukuk adeta bir silah gibi kayyum menfaatine kullanıldı.

‘DERHAL GÖREVDEN EL ÇEKTİRİN’

Havacılığın en stratejik alana dönüştüğü çağımızda Türk Hava Kurumu’nun kayyum eliyle felç edilmesi milli menfaatlere fevkalade zarar vermektedir. Kurumun önceden edinilmiş varlıklarını satarak yağma düzenlerini sürdüren ve zarardan başka bir faydaları olmayan kayyumun derhal görevden el çektirilmesini bekliyoruz. Kurumun sahipleri olan delegelerin belirleyeceği yeni yönetimin kurumu eski şanlı günlerine döndürmesi ancak bu sayede mümkün olacaktır.

Beş yıldır bir sivil toplum kuruluşunun delegesinden kaçırılması hangi akılla izah edilebilir? Hukuk ve Adalet bunun için mi var? On yıllardan beri yurdumuzun yangınları söndüren, pilot yetiştiren, hasta ve yaralı taşıyan, üniversitesiyle bilim üreten Türk Hava Kurumu’na yapılan zülüm artık yetsin!”

AKP’Lİ KAYYUM ATANMIŞTI

THK Kayyum Heyeti Başkanlığı’na geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atanmıştı. Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Ayrıca Yurtnaç sportif havacılık alanında ülkede uluslararası sertifika verebilen tek kurum olan THK’nin yetkilerini almak isteyen Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun (THSF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.