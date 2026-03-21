AKP'nin yarattığı krizin tablosu: Veresiye defteri ile harçlık izdihamı

Derin yoksulluk yurttaşı esnafa borçlu hale getirdi, bakkallarda veresiye defterleri kapandı. İstanbul Valiliği'nin bağışlarla kapattığı borç miktarı ekonomik krizin boyutunu gözler önüne serdi.



Bayram öncesi İstanbul Valiliği'ne bağışta bulunanlar aracılığıyla 73,5 milyon lira borç ödendi. İstanbul'un 39 ilçesinde 2 bin 150 bakkalda bulunan 32 bin 345 ailenin toplam 73 milyon 500 bin liralık veresiye borcu kapatıldı.



Esnafa giderek veresiye defterlerini kapatan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizim asli vazifemiz; fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla yapıyoruz, bazen de sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve diğer kaynaklarla yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

AKP'NİN HARÇLIK DÜZENİ

Osmaniye'de, AKP il başkanlığı önünde bayram harçlığı dağıtımı nedeniyle izdiham oluştu. Halkı yoksulluğa muhtaç eden AKP iktidarı, bayram harçlığı adı altında "sadaka" dağıttı. Kişi başı 1500 lira verileceği iddiaları kalabalığın artmasında etkili olurken izdiham görüntüleri tepki çekti. Harçlık izdihamı, ülkenin ekonomik durumunu sorgulattığını ifade etti.