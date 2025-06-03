AKP'nin yeni anayasa komisyonu ilk kez toplanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan 11 kişilik yeni anayasa komisyonunun ilk toplantısının, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

Yeni anayasa çalışmaları için komisyon kurulması kararı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer alıyor.

Komisyonun ilk toplantısının, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması, bu toplantıda komisyonun çalışma usulüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

Komisyon, yeni anayasaya ilişkin kapsamlı çalışmalarını ise bayram sonrasındaki süreçte gerçekleştirecek. Erdoğan'ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebileceği belirtiliyor.