AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı açıklandı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayının, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"8. Olağan İl Kongremizde, İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak, İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır. Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."