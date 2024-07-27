AKP önce 20 yılın hesabını versin

Haber Merkezi

TBMM Komisyonu’ndan geçen ve pazartesi günü Genel Kurul’a gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik teklifine karşı tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkenin her yerinde yasa teklifine karşı eylemler yapılırken, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, bugün saat 19.30’da Kadıköy İskele Meydanı’na buluşacaklarını açıkladı. Yapılacak eyleme çağrı yapan inisiyatifler Sokakta yaşayan hayvanlar için hayati olan bu son ve kritik dönemeçte “daha önemli bir işimiz yok” ifadesini kullandı.

KABUL ETMİYORUZ

Öte yandan SOL Parti de Meclis’e gelecek düzenlemeye karşı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sokak hayvanlarına yönelik şiddet, Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda belediye başkanlarına sokak hayvanları konusunda “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız” biçiminde bir cümle kurarak açıkça toplama talimatı vermesi ardından tırmandırılmaya başlandı. Bu açıklamayı kendine talimat bilenler hayvanların yerlerini tespit eden haritalar yaptı; hayvanları vahşice öldürülüp sergiledi. Aynı süreçte hayvan severlere yönelik saldırılar da arttı. Oysa son 15 yılda birçok yasa tasarısı yapıldı ve hayvan hakları savunucuların tepkisiyle geri çektirildi. Ülkeyi bunca senedir yönetenler, belediye yönetimlerinde yer alanlar bugüne kadar sokak hayvanlarının bakımına ilişkin mevzuat maddelerini uygulamadıkları gibi hayvan hakları savunucularına da kulak tıkadılar.

AKP, kaybetmeyi hazmedemediği belediyelerin acısını hayvanlardan çıkaracağına 20 küsur yıl ihmal ettiklerinin hesabını versin. Ötanaziyi de toplamayı da kabul etmiyoruz. Sadece ötanaziyi değil, hayvanların toplatılmasını ve “bakımevi”, “barınak”, “doğal yaşam alnı” adı verilen hapishanelerde tecrit altında yaşamak zorunda bırakılmalarını da kabul etmiyoruz. Kısırlaştırmayı, aşılamayı ve yerinde yaşatmayı savunuyoruz. Hayvan üretiminin ve ticaretinin durdurulmasını; sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini savunuyoruz. Hayvanların gerek yaşam alanları olan sokaklarda ve yabanda gerekse de kapatılmak istendikleri barınaklardaki geçici yaşantılarında onları şiddetten koruyacak ve yaşatma odaklı bir Hayvan Hakları Kanunu’nun hazırlanıp yasalaşmasını savunuyoruz.”