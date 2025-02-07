AKP oylarında erime anketlere göre sürüyor

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti konumunu yitiren AKP’de düşüş devam ediyor. Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan son anket çalışmasına göre, CHP 3.5 puan farkla AKP'nin önünde yer alıyor. DEM ise üçüncü parti konumunda.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, 1-4 Şubat tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonucunu açıkladı. Yüz yüze 2 bin 4 kişiyle görüşülerek yapıldığı belirtilen ankette, partilerin oy oranları da ölçüldü.

"Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre CHP yüzde 31,4, AKP yüzde 27, DEM yüzde 9,4, MHP yüzde 7,5, Zafer Partisi yüzde 6, İYİ Parti yüzde 5,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,6 oy oranına sahip.