AKP Şanlıurfa İl Başkanı görevden alındı

AKP'de geçen günlerde 7 il başkanının görevden alınmasının ardından bir haber de Şanlıurfa'dan geldi. AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındı. Daha önce de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar il başkanları görevden alınmıştı.

AKP'de geçen günlerde 7 il başkanının görevden alınmasının ardından bir haber de Şanlıurfa'dan geldi. AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındı.

Ali İhsan Delioğlu, görevden alınmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yılı aşkın bir süredir üstlendiğim AK Parti İl Başkanlığı görevimden uzun zamandan beridir affımı istemiştim. Bugün itibarıyla bu talebimi yineledim. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizindir" dedi.

Delioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu vesile ile AK Parti saflarında bana bu şerefli görevi layık görüp, ilimize hizmet etme fırsatı veren başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir’e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte birlikte omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarıma, destek veren Milletvekillerimize ve beraber çalıştığım tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi her zamankinden daha istekli ve daha heyecanlı bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde hep yanında ve hep izinde olmaya devam edeceğim. AK Parti Türkiye’nin tarihidir. AK Parti Türkiye’nin inancıdır. AK Parti Türkiye’nin geleceğidir. Tarihimize, kültürümüze, inancımıza ve geleceğimize sahip çıkmak üzere mücadelemiz devam edecektir…"

DELİOĞLU TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni Yeniden Refah Partisi kazanmış, Delioğlu’nun mevsimlik işçiler için gittikleri yerde tatil yaptıkları şeklindeki açıklaması da tartışma yaratmıştı. Delioğlu, tepkiler üzerine açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

24 Haziran 2024'te AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nin ardından 7 AKP il başkanı görevden alınmıştı; Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar'da değişikliğe gidilmişti.