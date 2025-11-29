AKP satışa devam ediyor: "Yatırımcılara duyuru" denilip paylaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2, Yenimahalle ilçesindeki 1, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki 2, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 1 ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki 2 olmak üzere 8 taşınmazın satışı yapılacak.

İhaleler için geçici teminat bedeli 200 bin TL ile 8 milyon TL arasında değişiyor.

Bu taşınmazlar için son teklifler, 24 ve 25 Aralık tarihlerine kadar alınacak.

KİMLER KATILABİLİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yürütülecek.

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

TAŞINMAZ SATIŞLARI

İktidar, yılın ilk sekiz ayında taşınmaz satışlarında bütçe hedefine ulaştı, kamuya ait değerli alanlar hızla özel şirketlere devrediliyor. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 11 milyar 207 milyon 262 bin lira tutarında taşınmaz satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 141 milyon 131 bin lira tutarında olan taşınmaz satışları yüzde 37,7 oranında arttı.

2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP), 2025’te 21 milyar lira tutarında özelleştirme geliri tahmin edildi. Özelleştirme gelirlerinin, 2026’da adeta sıçrama yaparak 185 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde yaklaşık 9 kat artış hedefleniyor.