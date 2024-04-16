AKP seçimi kaybetti, şatafat ortaya çıktı: Sancaktepe Belediyesi'nde 'küçük saray' görüntülendi!

AKP'den CHP'ye geçen ve 'küçük saray' olarak nitelendirilen Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık binasını BirGün görüntüledi. Binada 2 tane başkanlık odası, şark köşesi, yemek odası, banyo ve kış bahçesinin yer aldığı görüldü. Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Kendi hayatlarında ulaşamayacakları imkanları halkın parasıyla kendilerine saltanat kurmuşlar" dedi.

Kayhan AYHAN

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen ve jakuzi iddiasıyla ile gündeme gelen Sancaktepe Belediye Başkanlığı binası gazetecileri açıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, gazetecilere Sancaktepe Belediye Başkanlığı binasını gezdirdi.

Jakuzi tartışmaları ile gündeme gelen belediye binası ile ilgili Alper Yeğin, "Jakuzi yanında hafif kalır, size lüksü anlatacağım" demişti.

BirGün GÖRÜNTÜLEDİ

BirGün, 'küçük saray' olarak nitelendirilen Belediye Başkanlığı binasını görüntüledi.

Belediye binası içerisinde 2 tane başkanlık odası, şark köşesi, yemek odası, yemek odasına özel mutfak, kış bahçesi, özel kalem müdürleri için odalar, 2 adet banyo yer alıyor.

"BATIRILMIŞ BİR BELEDİYENİN HİKAYESİ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Batırılmış bir belediyenin hikayesini anlatacağım" diyerek açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 2 milyar borcu olan belediyeye ait alanların işgal edildiği, hiçbir yetkisi olmayan kişilerin süper yetkilerle donatılmış kişilerle işgal edildiği bir belediyeden bahsediyorum. Son 3 ay içinde belediye bütçesinin yüzde 50'si harcandı" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYEYE GELMEDEN MAAŞ ALMIŞLAR"

"1 Nisan tarihinde bile belediyeye persenel alınmış. Yüzlerce insan belediyeye gelmeden maaş almış" diyen Yeğin, şunları söyledi:

"Bunlar ortada dururken bir jakuzi üzerinden gündemi kapatmak için bir gayret var ama her şeyin bilinmesini sağlamak için görevi yerine getireceğiz. Bunun hesabının sorulması lazım. Bu kurulu düzenlerin değişmesi lazım.

Önceki belediye başkanı bu kentin bütün kaynaklarını talan etti, şu an milletvekili. Sistem onu korumak için milletvekili yaptı. Bir belediye başkanının neden 2 tane makam odası olur, neden mutfağı, davet salonları, şark köşeleri olur!

Belediye ile ilgili eleştirilerin binaya sıkıştırılmasını haksızlık olarak görüyorum. Ben yönetim anlayışı ve israfı da ön plana çıkarmak istiyorum.Toplum görmeli bunları. Kendi hayatlarında ulaşamayacakları imkanları halkın parasıyla kendilerine saltanat kurmuşlar."

FOTOĞRAFLARLA ŞATAFAT

Sancaktepe Belediyesi'ndeki şatafat fotoğraflara da yansıdı.

BirGün, belediyedeki lüksü şöyle fotoğrafladı: