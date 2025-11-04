AKP seçmeni de ikna edilemedi: AKP tabanında “casusluk” kararsızlığı

CHP MYK, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda parti programı, kurultay hazırlıkları ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Toplantıda öte yandan, CHP Emek Bürosu’nca 2026 yılı asgari ücretine yönelik hazırlanan rapor da tartışıldı. CHP A Takımı’nın gündemlerinden biri de “Çözüm komisyonunun olası İmralı ziyareti” oldu.

CHP’de, dört ana başlıkta gerçekleştirilecek tanıtım ile duyurulacak parti programına yönelik çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. CHP kurmaylarının alanlarında yaptığı çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, programın yazım aşamasına geçileceği kaydedildi.

PARTİ PROGRAMI

CHP kaynakları, “Türkiye’nin kangren halini alan sorunlarına çözüm üretecek” programın olumsuz havayı dağıtacağını savundu. Siyasetin yanı sıra ekonomi, adalet, eğitim ve sağlık gibi AKP hükümetleri döneminde yıkıma uğratılan temel alanlara yönelik çözümler üreten programın, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin kampanya sürecine de kılavuz oluşturacağı ifade edildi. CHP kurmayları programı, “Mutlu, zengin, güçlü, demokratik, özgür ve eşitlikçi iklim yaratacak program” olarak nitelendirdi.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ

CHP’de öte yandan, 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39’uncu Olağan Kurultay’a yönelik çalışmalar da masaya yatırıldı. CHP’nin, parti tarihinde ilk defa son seçimlerin birinci partisi olarak gireceği kurultayın temasının, “İktidar yürüyüşü” olacağı öğrenildi. CHP’liler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olarak girmesinin beklendiği kurultayda parti yönetiminin çarşaf liste yöntemiyle belirleneceğinin altını çizerek, “Demokratik bir katılımla yönetim belirlenecek” yorumunu yaptı. Parti Meclisi’nde köklü değişikliklerin yaşanacağı kurultayın ardından CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları için oluşturulan kampanya ofisinin kadrosunun da şekilleneceği dile getirildi.

İMRALI'YA HEYET

CHP’liler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası İmralı ziyaretiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. CHP’de ağırlıklı görüşün, “İmralı’ya isim göndermeyelim” olduğu ancak “Önce iktidar bu konudaki tavrını açıkça duyursun” yorumlarının yapıldığı belirtildi. CHP’de, “İmralı’ya heyet” ile ilgili resmi görüşün, konunun AKP ve MHP tarafından Meclis’e getirilmeden açıklanmayacağı vurgulandı.

ASGARİ ÜCRET

Toplantıda, CHP Emek Bürosu’nca hazırlanan asgari ücret raporu da gündeme taşındı. CHP’nin 2026 yılı asgari ücretine yönelik, “Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek” bir öneri sunacağı anlatıldı. AKP’nin, “Asgari ücrete yüzde 20 zam” hazırlığında olduğu iddiasına sert tepki gösteren CHP’liler, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğinin altını çizerek, “CHP’nin önerisini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

SANDIK İTTİFAKI

CHP’liler, Ankara kulislerini meşgul eden, “DEM, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi iktidara mı yakınlaşıyor?” sorusuna ise “Önemli olan seçmenin ne söylediği” ifadesini kullandı. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerdeki, “Sandık ittifakı” formülünün başarısına dikkati çeken CHP’liler, “Başka siyasi partilerin kararlarına saygı duymaktan başka bir şey yapamayız. Önemli olan sandıkta bir olmak, Türkiye İttifakı’nı sağlamak. Seçmen, AKP ile masaya oturanı günün sonunda cezalandırıyor” görüşünü vurguladı.

AKP’LİLER KARARSIZ

MYK’de, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk, terör ve casusluk operasyonlarına yönelik kamuoyu bakışını ortaya koyan anketler de paylaşıldı. MYK toplantısında gündeme gelen anketlere göre, “Sizce Ekrem İmamoğlu casusluk yapmış mıdır?” sorusuna, yüzde 70 oranında, “Yapmamıştır” yanıtı alındı. Ankete katılan ve AKP seçmeni olduğunu söyleyenlerin yüzde 56’sının, “Kararsız” kalması da dikkati çekti. İmamoğlu’nun, “Casusluk” yapıp yapmadığına yönelik kararsız kaldığını ifade eden yüzde 56 oranındaki AKP seçmeninin yanı sıra, AKP’liler yüzde 16’sı, “Yapmamıştır”, yüzde 28’i ise “Yapmıştır” dedi.