AKP şekere sırtını döndü: TÜRKŞEKER’de zarar döngüsü

AKP iktidarında gerçekleştirilen ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmeleri” arasına giren şeker fabrikalarına yönelik özelleştirmenin ardından Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), mali batağa saplandı. Kurumun mali hesaplarına yönelik Sayıştay denetimleri, kurumdaki büyük erimeyi gözler önüne serdi.

Kurumun, özelleştirmelerin ardından giderek eriyen özkaynaklarının yapısında reel iyileşme sağlanamadığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca TÜRKŞEKER’e, “Özkaynak yapısının güçlendirilmesi” amacıyla aktarılan nakit kaynağın büyük bölümünün finansman giderleri için kullanıldığı belirlendi.

KISIR DÖNGÜ

TÜRKŞEKER’in mali tablolarını inceleyen Sayıştay denetçileri, artan finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılan banka kredilerinin, kurumun satış fiyatları ve kârlılığı üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. TÜRKŞEKER’in özel sektör firmaları ile rekabet halinde olduğunun altını çizen denetçi, “Çeşitli sebeplerle finansman giderlerinin de satış fiyatlarına yansıtılamaması kurumun zarar noktasında kısır bir döngüye girmesine neden olmuştur” notunu düştü.

Mali yapısı altüst olan kuruma Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2020-2024 döneminde toplam 27,7 milyar TL’lik nakdi sermaye transferi yapıldığı bildirildi. Aynı dönemde kurumun finansman giderlerinin ise 13,3 milyar TL olduğunu belirten Sayıştay denetçisi, “Kuruma mali yapısını güçlendirmesi amacıyla enjekte edilen sermayenin büyük bölümü finansman giderleri nedeniyle erimiştir” tespitinde bulundu.

YETERSİZ ÖDENEK

Şeker fabrikaları için TÜRKŞEKER tarafından talep edilen ödeneğin yatırım ihtiyacının çok altında kalması da Sayıştay raporunda kayda geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın şeker fabrikalarına gönderdiği ödenek miktarının, yatırım ihtiyacının ancak yüzde 18’ini karşıladığı vurgulandı. TÜRKŞEKER’e ait fabrikaların ödenek talebinin 4,7 milyar TL olduğu, fabrikalara gönderilen ödeneğin ise 1,1 milyar TL’de kaldığı kaydedildi.