AKP sermayeyi aydınlattı

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirmenin, elektrik dağıtım şirketlerine sağladığı fahiş kazancı ortaya koydu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kasasından genel aydınlatma ödemeleri için Ocak-Eylül 2025 döneminde 21 milyar TL’ye yakın ödeme yapıldı.

REKOR ÖDEME

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar fahiş faturalar ile karşı karşıya kalırken kamu bütçesi de altüst oldu. Kamudan milyarlarca liralık enerji ihaleleri alan elektrik dağıtım şirketleri, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında Enerji Bakanlığı’ndan da fahiş ödemeler aldı.

Bakanlığın 2025 yılına yönelik mali raporları, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemelerin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 2023 yılında 23,6 milyar TL, 2024 yılında 32,5 milyar TL olan elektrik dağıtım şirketlerine kamu bütçesinden yapılan ödemenin, 2025 yılının henüz Ocak-Eylül döneminde ise 21 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ocak-Eylül 2025 döneminde gerçekleştirdiği 28 milyar 167 milyon 649 bin TL’lik harcamasının 20 milyar 619 milyon 970 bin TL’sinin, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine ödenen tutardan oluştuğu belirtildi.

Ocak-Eylül 2025 döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 21,6 milyar TL alan elektrik dağıtım şirketlerine sokakların aydınlatılması karşılığında, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında yapılan kaynak transferi, 2021-2025 döneminde şöyle sıralandı:

• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL

• 2025 (Ocak-Eylül): 21 milyar 619 milyon TL