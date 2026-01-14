AKP sloganlı mesaj Meclis’te

THY bünyesinde yaşananlar, TBMM gündemine taşındı. AKP hükümetleri döneminde, “Atamalarda iktidara yakınlığın” gözetildiği gerekçesiyle tartışma yaratan kurumda, çok sayıda sorun yaşandığı savunuldu. CHP Milletvekili Gülcan Kış, Meclis gündemine taşıdığı sorunlarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle 18 soru sordu. Kış’ın iddiasına göre, kâr payı dağıtılacağı yönündeki açıklamalara karşın THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2025 yılına yönelik kâr payı dağıtımını Toplu İş Sözleşmesi sonrasına bıraktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ahmet Bolat arasındaki akrabalık ilişkisini anımsatan CHP Milletvekili Kış, “Biri Türkiye’nin kamu ağırlıklı en büyük şirketlerinden birinin tepe yöneticisi, diğeri ise hükümetin ekonomi politikalarında kilit rol oynayan bir bakanlığın başındadır. Bu tablo, ister istemez THY bugün gerçekten bağımsız ve denetlenebilir bir kurumsal yapı mıdır, yoksa siyasi ilişkilerle çevrelenmiş, sorgulanamaz bir güç alanına mı dönüşmüştür sorusunu akıllara getiriyor” dedi.

SORUNLAR YUMAĞI

Kış önergede, THY’nin Kılık-Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili de, “THY’de yalnızca şirket tarafından verilen rozetlerin takılmasına izin veriliyor ancak bu rozetlerin hiçbirinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ya da Türk Bayrağı yer almıyor” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede öte yandan, zorlu hatlara sürekli aynı kaptanların planlanması, uçuş sonrası mesai bitmesine rağmen mesai dışı zorunlu raporlamalar yaptırılması, fazla yakıt alınmaması yönünde dolaylı baskılarda bulunulması ve yetersiz kaptan pilotların (First Officer)ların hatta tutulması iddiaları da yer aldı. Kış, uçuş emniyetini doğrudan riske atabilecek unsurlara da dikkati çekti.