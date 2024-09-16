AKP Sözcüsü Çelik: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK'nin ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, “Anayasanın ilk 4 maddesindeki temel prensiplerle ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir" dedi.

MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Çelik, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, yeni anayasa çalışmalarında Anayasa'nın 4'üncü maddesinin değiştirilmesi yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. Daha önce de ben bu konuda açıkalmarımı ifade ettim. Burada daha önce de belli gündemler olduğunda sorulmuştu. Evet sivil bir anayasa istiyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, Türkiye yüzyılına taşıyacak bir anayasa istiyoruz. Darbe anayasasından kurtulmak ve milli iradeyi burada esası teşkil eden yapı haline getirecek bir anayasa istiyoruz ama herhangi bir şekilde Anayasa'nın ilk 4 maddesindeki temel prensiplerle ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında, ''Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" demişti.