AKP Sözcüsü Çelik, "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına yanıt verdi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14.40 başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı saat 16.30 sıralarında bitti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhur İttifakı'nda fikir ayrılığı yaşandığı ile ilgili iddialara yanıt veren Çelik, "Cumhur İttifakı sadece genel düzeyde değildir. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceği kesin" dedi.

Çelik'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kardeşlik içinde güzel devir teslim oluyor. İlçe kongrelerimizin dinamizminden, göreve gelen ve devreden arkadaşlarımızın bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulamalarından memnuniyet duyuyoruz. Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimiz.

Cumhurbaşkanımızın iç cephe çağrıları ile ilçelerden başlayarak bu mesajın verilmesi hedeflenmekte.

Ramazan sonundaki günlerde il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere yoğun şekilde katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetini devam ettireceğiz.

Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur ittifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur ittifakını oluşturan ilkeler ile kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız."

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