AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu’na bir mesaj iletilmemiştir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara değinerek başlayan Çelik, Netanyahu hükümetinin muhakkak yargılanması gerektiğini söyledi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in dışişleri bakanı gibi davranıyor. Netanyahu şebekesi katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyor" ifadelerini kullandı.

Devamla partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programına işaret eden Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın takip edilmesi için çağrıda bulundu.

Soru-cevap bölümünde, Erdoğan'ın, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için 'aracı' gönderdiği iddiaları sorulan Çelik, bu açıklamaların doğru olmadığı savundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Kılıçdaroğlu’na bir mesaj iletilmemiştir. Bu beyan doğru değil" dedi.

"ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA ARACI GÖNDERDİ" İDDİASI Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Sorgusuz sualsiz” programına konuk olan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından kendisi ile görüşmek için bir talep iletildiği iddiasına yanıt vermiş, Erdoğan’ın kendisiyle görüşmek istediğine dair bir talep geldiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Ben de bunu doğru bulmadım ve görüşmeyeceğimi ifade ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanlar büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor.

İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti, cinayet şebekesi yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak?

İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye'nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz. İsrail ateşkesi sabote ediyor.

KERKÜK'TEKİ VALİ KRİZİ

Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır.

Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir. KYB eksenli tutum ortaya konuldu. Bu sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Hızla adım atılmalı yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır.

MECLİS'TE CAN ATALAY OTURUMU

Meclis Başkanımızın çağrısı var. Bugün akşam ve yarın konuyu ele alıp tutumumuzu paylaşacağız.