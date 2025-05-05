AKP Sözcüsü Çelik: "Günler içerisinde PKK'nın silah bırakmasını bekliyoruz"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, "İnşallah günler içerisinde de olacak gelişmelerle birlikte PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bütün illegal unsurlarıyla ve uzantılarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Süreci yakın bir şekilde, titizlikle takip ediyoruz" dedi.

AKP MYK gündemdeki gelişmeleri görüşmek üzere Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Sözcüsü Çelik, toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısıyla devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Tabii ki bütün bu süreç içerisinde, geçmişte de yaşadık bunu, iç kaynaklı ya da dış kaynaklı birtakım provokasyonlar olabiliyor. Türkiye'nin bu terörden kurtulmasını istemeyen birtakım odakların kullandığı çeşitli enstrümanlar ya da aparatlar olabiliyor. Bunlar karşısında da hassasiyetimizi azami düzeyde tutuyoruz" dedi.

"Yan yollara sapmadan, ana yoldan ilerleyerek devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinden hiçbir şekilde vazgeçmek için bu yolda yürümek esas olmalıdır" ifadesini kullanan Çelik, "Ve bu şekilde bu süreç ilerleyecektir. Biz de bundan sonrasında da bu hassasiyetle hem parti olarak hem Cumhur İttifakı olarak bu sürece desteğimizi vermeye devam edeceğiz. İnşallah günler içerisinde de olacak gelişmelerle birlikte PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bütün illegal unsurlarıyla ve uzantılarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz, tizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.