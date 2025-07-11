AKP Sözcüsü Çelik: "Provokasyonlara karşı devlet kurumları teyakkuz durumunda"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’nin silah bırakma ve fesih süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak, gelinen noktayı "tarihi bir eşik" olarak nitelendirdi.

Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın sabah saat 10.00'da açıklamada bulunacağını ifade etti. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını dinleyerek kampımızı başlatmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın sabah konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yarın sabah 10.00 gibi sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla program başlayacak. Bugün tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini o günden bugüne gerçekleşen etrafımızdaki gelişmeleri öngören yaklaşımdı. Sayın Bahçeli buna tarihi çağrısıyla destek verdi. Sonra terörsüz Türkiye süreci tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını vermesiyle devlet politikası oldu. Bu politika çerçevesinde bugüne kadar pek çok safha hep beraber geçilmiş oldu.

Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili ilk adım atılmış oldu. Önemli bir eşik geçilmiştir. Bu çerçevede bakıldığında bütün bu süreçte, sayın Bahçeli'nin zaman zaman yaptığı değerlendirmeleri sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde bütün kurumlarımız terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için gereken bütün iradeyi ortaya koymuştur.

İlk adımın atılması PKK'dan bir grubun silah bırakması gerçekleşince bundan sonra sürecin kesintisiz olarak hayata geçmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bunun gerçekleşmesi son derece önemlidir. Bölgedeki gerçeklik dikkate alındığında pek çok odağın provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduğunu görüyoruz, biliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını dinleyerek kampımızı başlatmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın sabah konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz."