AKP Sözcüsü Çelik'ten Bursa açıklaması: Demokratik mekanizma işledi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından belediyenin AKP'ye geçmesini "Belediye Başkanının yargısal süreçler neticesinde görevden alınmasından sonra anayasanın, yasaların öngördüğü demokratik mekanizma işledi" sözleriyle savundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçmesi sonrasında eleştirileri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Belediye Başkanının yargısal süreçler neticesinde görevden alınmasından sonra anayasanın, yasaların öngördüğü demokratik mekanizma işledi. Orada Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhur İttifakı'nın oylarını ve bağımsızların oylarını alarak milletin verdiği irade neticesinde bu sonucu elde etti. Şimdi seçime girmişler, girmemişler bu onların bileceği, kendilerinin bileceği iş, o bizi ilgilendirmez. Belediye Meclis üyelerinin temsil ettiği makam da millet iradesinin neticesinde ortaya çıkmış bir makamdır. Yargısal süreçlerin nasıl alındığı ve konu biliniyor ve her şey kamuoyunun önünde gerçekleşti. Bursa'da vatandaşımızın iradesini, çoğunluğu temsil eden Cumhur İttifakı üyeleri, oradaki bağımsızlarla birlikte bu sonuca imza attı. Kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun. Sistem, mekanizma işlemiştir, sonuç tecelli etmiştir."

NE OLMUŞTU?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi öncesi gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ve milletvekilleri, polis zoruyla seçimin yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne alınmadı. CHP seçim için aday çıkarmama kararı aldı. Salona girişlerin kısıtlanmasına tepki gösteren CHP'lilere ve yurttaşlara polis biber gazıyla müdahale etti. Partililer ve Bursalılar, CHP İl Başkanlığı'na yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüşe de izin vermeyen kalabalık ve polis arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesine rağmen CHP İl Başkanlığı'na ulaşan partililer oturma eylemi başlattı. Başkanvekili seçimini üçüncü turda 61 oy alan AKP'li Şahin Biba 'kazandı'.