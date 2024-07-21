AKP Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'lı karikatür paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma AKP'den tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya iletisine verdiği yanıtta, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."

İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir.



Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor.



İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 21, 2024

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile Erdoğan'ı tasvir eden bir karitür paylaştı ve Erdoğan'ı etiketleyerek, "İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail'de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor" demişti.