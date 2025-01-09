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AKP Sözcüsü Çelik'ten iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan Özel'e yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." yanıtını verdi.

Güncel
  • 09.01.2025 18:09
  • Giriş: 09.01.2025 18:09
  • Güncelleme: 09.01.2025 18:16
Kaynak: AA
AKP Sözcüsü Çelik'ten iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan Özel'e yanıt
AA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadesini kullandı.

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