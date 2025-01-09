AKP Sözcüsü Çelik'ten iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan Özel'e yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2025

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadesini kullandı.