AKP Sözcüsü Çelik'ten İmralı açıklaması: Ziyaret trafiği tamamlandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin İmralı görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine AKP Sözcüsü Çelik, ziyaret trafiğinin o süreçte tamamlandığını belirtti ve "Bundan sonrasında beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrı ortaya çıkması" yanıtını verdi.

Ziyaret sırasında görüşlerini ifade ettiklerini aktaran Çelik, "Burada bu ziyaret trafiği bittikten sonra gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız yani herhangi bir şekilde bir pazarlık süreci değil. Herhangi bir şekilde bir al-ver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, bazı siyasilerin "devletin niteliklerinden taviz veriliyor", "terör örgütünün başından medet umuluyor" şeklinde söylemlerde bulunduğunu anımsatarak, "Bunlar yanlış yaklaşımlar. Bu hiçbir zaman olmadı, bu sefer de söz konusu değil. Burada açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de 'Terörsüz Türkiye hedefi' dediler" ifadelerini kullandı.

Devletin "sert güç unsurlarının" mücadeleye devam ettiğini belirten Çelik, "Birileri terör örgütünü tasfiye etmek için terör örgütüne silah bıraktırmak için birtakım çağrı yapacaksa bir takım girişimlerde bulunacaksa da 'Terörsüz Türkiye' hedefine hizmet edecek şekilde, biraz evvel saydığım prensiplere halel gelmeyecek şekilde tabii ki bu da katkı sağlayacaktır. Yoksa devletimiz herhangi bir zaaf içerisinde değildir ve bu konuda büyük bir üstünlük sağladığı da net bir şekilde her sahada görülmektedir." dedi.