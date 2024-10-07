AKP Sözcüsü Çelik'ten kadın cinayetleri yorumu: "Cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili "Canımızı çok yakan birtakım şiddet olayları oldu. Bir kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda gerçekleştirildi. Bir katilin vahşice öldürdükten sonra surlardan aşağı atlayarak intihar etmesine kadar olan süreç... Bugün Cumhurbaşkanımız MYK’deki açılış konuşmasında bu tabloya geniş bir yer ayırdı. MYK toplantısında tecavüz uğrayan Sıla bebeğin hayatını kaybettiğini öğrendik. Siyasetin üstüne düşen görevler, infaz yasası ile ilgili düzdenlemeler olsun, diğer düzenlemeler olsun bu çerçevede her zaman gözden geçirilecektir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda net mesaj verdiğini iddia eden Çelik, "Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Mahşeri vicdan cezasızlık algısıyla ele geçirilmeye çalışılıyor" dedi.

Çelik, asayiş ve yasal düzenlemelerin dünyanın hiçbir yerinde yeterli olmayacağını savunduğu konuşmasında "Burada kültürel ve ahlaki hasassiyetlerinin en üst noktaya kadar çıkarılması herhangi bir şekilde bir cezasızlık algısının zerresinin kırıntısının bile söz konusu olmaması için üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız. Yapılacaklar konusunda görüşü olan herkesle görüşmeye devam ediyoruz. Birçok alanı birden etkliyen bir şey günibirlik söylemlerden tutun da eğitim hayatına, aile içi söylemlerden tutun da medya diline, siyaset dilinden tutun, televizyon dizileri ve sinemada kullanılan dile kadar çok geniş bir alanda hassasiyetle ele alınması gereken bir konu" dedi.

Çelik ayrıca, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda şimdiye kadar çok adım attık" dedi.