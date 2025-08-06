AKP Sözcüsü Çelik'ten sahte diploma açıklaması: Devlet içinde sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MKYK devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçle ilgili konuşan AKP Sözcüsü Çelik, "Meclis gündemine hakim olduğu gibi komisyon da gündemine hakimdir. Çünkü başından itibaren silah bırakma ve fesihle ilgili olarak Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla ilgili bu çalışmalar yapılıyor. Ama şimdi görüyoruz ki aslında komisyonun kuruluş amacının dışında bazı misyonlar yüklemeye dönük de bazı açıklamalar yapılıyor. Tabii bize soruluyor bu çerçevede. Bizim de söylediğimiz ilk baştan itibaren bunu ifade ettik. Aynısını söylemeye devam ediyoruz. O da PKK'nın fesih edilmesi ve silah bırakmasına dönüktür. Onun dışındaki çerçevelerin bununla bağlantısı yoktur" şeklinde konuştu.

Çelik, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin yeni anayasa çalışmalarının her zaman olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BU BAHSETTİĞİM TERÖR BELASINDAN KURTULMASIDIR, KURTARILMASIDIR"

"Terörsüz Türkiye'nin bölgedeki son gelişmeler dikkate alındığında bir terörsüz bölge hedefine ulaşılması bakımından da ne kadar kritik olduğunu her seferinde ifade ettiklerini" söyleyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla arzu ettiğimiz şey toplumumuzun her kesimiyle konuşan görüşlerini paylaşan bir çerçevede. Nitekim bunu Türkiye Yüzyılıyla buluşmaları çalışmaları sırasında da bu meseleye nasıl baktığımızı bu meseleyi bir pazarlık meselesi olarak değil Türkiye'nin Terörsüz Türkiye hedefine ulaşması için değerlendirdiğimizi ifade eden mesajlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Tabii ki bu çerçevede vatandaşlarımızla buluştuğumuz gibi hususen de bilhassa şehit ailelerimizi de ziyaret şehit ailelerimize de ziyaretleri yapacağız. Onları tabii ki dinleyeceğiz. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen kaygıların giderilmesi toplumun çeşitli kesimlerinden gelen soruların cevaplanması bakımında bu bir vesile olacaktır. Esas hedef Türkiye'nin bu bahsettiğim terör belasından kurtulmasıdır, kurtarılmasıdır. Odağımız budur, bu çerçevede bakıyoruz."

"DEVLET İÇERİSİNDE BU ŞEKİLDE SAHTECİLİK YAPAN ŞEBEKE, ÇETE NE VARSA DEVLETTEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Sahte diploma, sürücü belgesi, kayıt gibi konulardaki skandala ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bu konu ilk baştan itibaren devlet kurumları tarafından bu hareketlilik bir yıl önce tespit edilmiştir. Bir yıl önce bu hareketlilik tespit edildikten sonra Ankara Cumhuriyet Bas Savcılığı'nın koordinasyonunda hassas bir şekilde bu soruşturmalar yürütülmüştür. Geçen sene 2024 Ağustos ayı itibariyle. Bu senenin 21 Mayıs itibariyle de esasında bu bir dava sürecine dönüştürülmüştür. Bu süre içerisinde bütün deliller toplanmıştır. Bu deliller çerçevesinde işte HTS kayıtlarından diğerlerine kadar her şey takip edilmiştir, değerlendirilmiştir, dosya konulmuştur. Dolayısıyla burada aslında devlet kurumlarının çok önceden bir yıl öncesinden fark ettiği bir durum söz konusudur. Tabii bu süre içerisinde kamusal hayatta herhangi bir zararın ortaya çıkmaması için ilgili kurumlar uyarılmıştır yapılması gerekenlerle ilgili. Yani İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı zaten koordinasyonda vardır. Aynı şekilde YÖK ve diğer kurumlar da bu şekildedir. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bunun sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza dönük bir takım iftiralar söz konusu oluyor. Bunlara tabii ki prim vermeyeceğiz. Bunun sulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Devlet içerisinde bu şekilde sahtecilik yapan şebeke, çete ne varsa devletten söküp atacağız. Tabii ki yargı süreci işliyor. YÖK ve diğer kurumlar hassasiyetle masaların koordinasyonu içindedir. İçişleri Bakanlığı görevini adliye görevini yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DEVLET HAYATINA MUSALLAT OLAN BÜTÜN BU YAPILAR JİLETLE KAZINACAKTIR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bütün delillerinin toplandığını ve konuyu dava sürecine dönüştürdüğünü bildiren Çelik, "Devletteki bu şebekeleşme, bu tip faaliyetleri yapanlar, devlet hayatından ya da devlet hayatına musallat olan bütün bu yapılar jiletle kazınıcaktır. Hukuk çerçevesinde bunun gereği bu çerçevede yapılmış olacaktır, hukuk sistemi işliyor. Adliye görevinin başındadır. Emniyet görevini yapmaktadır. YÖK ve diğer kurumlar tabii ki hassasiyet halinde konuyu takip ediyorlar" dedi.

"400 AKADEMİSYEN İDDİASI DEZENFORMASYON"

400 akademisyenle ilgili iddiaların dezenformasyon olduğunu savunan Çelik, şöyle konuştu: "400 tane akademisyen atanmış vesaire falan diye. Bunların hepsi yalanlandı zaten. Bunların ayrıca devlette bazı işlemlere dönük olarak bir zarar ortaya çıkarmaması için de kurumlar en baştan itibaren uyarılmıştır. Şimdi bunu partiler arası bir tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Ya da partimizden bazı arkadaşlara konuyu sulandıracak, konuyu odağından saptıracak şekilde bir takım saldırılar gerçekleştiriyorlar. Ya da bazı bürokrat arkadaşlarımıza dönük olarak bunlar tabii meselenin devletten bu suç şebekelerinin kazınılmasına dönük olarak yürütülen bu faaliyete aslında sabotaj girişimlerinden başka bir şey değil. Yani elinde delil olan, belge, bilgi olan zaten ortaya koyuyor. Bunlar zaten iddianameye girmiş, çeşitli şekillerde soruşturma bir yıl öncesinden yürümüş. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordinasyonu yapılmış. Nitekim tutuklular var, adli kontrol altında olanlar var, hakkında işlem yürütülenler var. Bunlar yüksek sayılarda. Dolayısıyla bunların devletten kazınması konusunda tabii ki yüksek bir irade vardır. İlk fark edildiği andan itibaren de gereği yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Artık tabii ki adaletin tecellisi açısından konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Vatandaşlarımıza bu konuda bize ulaşan her türlü bilgiyi açık bir şekilde paylaşacağız. Bununla ilgili olarak ilerleyen süreçlerde ne aşamaya gelindiğiyle ilgili olarak da bilgi vereceğiz. Bizim odağımız devlet kurumlarına dönük kamu hayatına dönük sahtekarlık yapan suç işleyen varsa bunların hepsinin ortaya çıkarılması ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasına dönük bu süreci desteklediğimizi, irademizi bu şekilde ortaya koyduğumuzu bir kere daha belirtmek istiyorum."