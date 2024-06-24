AKP Sözcüsü Çelik'ten 'vergi paketi' açıklaması: "Bu tür spekülasyonlara itibar edilmemeli"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, vergilerin artırılacağı ve çok sayıda yeni vergi için çalışmaların yapıldığına ilişkin iddialar hakkında "Sosyal medya ya da başka yerlere sızan 'şuraya, buraya vergi gelecek' açıklamalar spekülatiftir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada 'vergi paketi' hakkında ortaya atılan iddiaların spekülasyon olduğunu belirtti.

Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Rojava'da ertelenen yerel seçimlere ilişkin konuşan Çelik, "Suriye PKK'sı olan PYD unsurlarının seçim gerçekleştirme çabaları vardı. Hala çeşitli arayışlar olduğunu görüyoruz. Bunlara karşı sert tutumumuzu tekrar ifade etmek isterim" dedi.

Çelik, kamuoyunda tepkilere neden olan yurtdışı çıkış harcıyla ilgili "Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır. Son karar verilinceye kadar bunların hiçbiri geçerli değil" diye konuştu.

AKP'li Çelik'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Burada seçim faaliyeti PKK'nın güdümündeki seçim faaliyeti esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Bu bir seçim de değildir zaten. Orada bir teröristan meydana getirmek için bir yöntemin istismar edilmesi demektir.

Bu aynı zamanda Suriye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir gelişmedir, buna aynı şekilde cevap verilecektir. BM Güvenlik Konseyi'nin kararına atıf yapılarak burada herhangi şekilde doğru, adil, şeffaf bir seçimin gerçekleşmeyeceği ifade edilmesi bizce doğrudur. Burnumuzun dibinde geçmişte yaşanan acıları yaşatacak gelişmelere müsaade etmemiz söz konusu olmayacaktır.

'VERGİ REFORMU' PAKETİ

Orta vadeli program kapsamında vergi adaletinin sağlanması için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medya ya da başka yerlere sızan 'şuraya, buraya vergi gelecek' açıklamalar spekülatiftir.

Çalışmalar vergi adaletin sağlanması için yapılmaktadır. Son kararı siyasi irade verir. Herhangi şekilde resmi olarak açıklanmamış bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim.

Vergide adalet hedeflenirken enflasyonist sonucun ortaya çıkmaması, üretim, istihdam, ihracat süreçlerinin etkilenmemesi büyük bir hassasiyetle değerlendirilecektir. Ekonomi yönetimimiz son derece net, şeffaf, Türkiye'deki sıkıntıları giderecek dünya tarafından kabul gören program uygulanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği yüksek seviyededir.

ŞİMŞEK-KARATEPE GÖRÜŞMESİ

Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesine ilişkin kendisine sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Dolayısıyla ekonomi konusunda uyguladığımız Orta Vadeli Programda bu çerçevede Türkiye'nin doğru kazanımlar ve dünyaya doğru mesajlar verilmesi için gereken sonuçları üretiyor. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler olursa tabii ki bakanlarımız bilgiyi verirler. Bunlar hükümetin bildiği, bakanlığın zaten bildiği, üzerinde çalıştığı konular. Bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından. Gündemde olup yapılırsa 'biz gündeme getirdik de yapıldı' deniyor. Yapılmamışsa 'biz söyledik yapılmadı' deniyor. Bugünkü görüşmede değerli bakanımız Mehmet Şimşek, hükümet olarak hangi adımları attığımızı hangi sonuçlar ürettiğimizi, mukayeseli bir biçimde paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar 'Öneri getirdik kabul görmedi."

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurtdışı çıkış harcına yapılması beklenen zamma ilişkin kendisine sorulan soruyu cevaplaytan Çelik, "Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır. Son karar verilinceye kadar bunların hiçbiri geçerli değil. Bazen şöyle de oluyor; bir sunum yapılır, taslak vardır. 10 tane alternatif vardır. Onlardan bir tanesi sızar, spekülasyon konusu olur. Burada esas amaç gelir dağılımındaki adaletsizliği giderecek düzenlemeler ve vergi adaleti. O toplantılar yapılıp, netice açıklanana kadar bunların hepsi spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etmiş olayım" diye konuştu.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Yunanistan ile devam eden görüşmelere değine Çelik, "Ege'deki gelişmeler, Yunanistan'la ilişkiler her zaman gündemimizde. Sorunlar devam etmekle birlikte sıcak gündem maddesi olarak işbirliği söz konusu. Aradaki diyalog süreci devam ediyor. Türk-Yunan işbirliği çerçevesinde bir ilke imza atıldı. AGİT'e ortak aday gösterilmesi söz konusu oldu. Bu ortak bir tutum olarak bildirildi. Bu da son zamanlarda gelişen diyaloğun neticesi olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.