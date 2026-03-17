AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'i Adalet Bakanı'nı yargıya şikayet etmeye çağırdı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığıyla ilgili açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel, 'Günlerdir ben bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağım' diyor. Fakat sürekli olarak, bildiğiniz gibi, açıklamanın tarihini de erteledi. Bu da, Cumhuriyet Halk Partisi içinde hâlen görev yapan milletvekilleri tarafından ve çeşitli Cumhuriyet Halk Partililer tarafından eleştirildi. 3 gün sonra diyor, 5 gün sonra diyor, 1 hafta sonra diyor. Adalet Bakanımızı ne için hedef aldığını biliyoruz. İkincisi, açıklamada da var zaten; Bakanımız tarafından yapılan açıklamada da bütün devlet görevlileri düzenli olarak malvarlıklarını zaten bildiriyor. Biz, defalarca, Özgür Özel'in kendisine önüne koyulan bir iddia silsilesini büyük bir icat gibi okuduğunu, sonrasında da bunun her seferinde yalan tarafına düştüğünü pek çok konuda gördük.

"CHP, 'KES, KOPYALA, YAPIŞTIR' GÜNDEMİYLE HAREKET EDİYOR"

Dış politikadan iç politikaya kadar hemen her konuda öyle şeyler söylüyor. En son bölgede savaş var, bölgede her taraf yanıyor. Tutmuş, bir kişi Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alıyor. O da Özgür Özel. Şimdi, Yunanistan'da bir siyasetçinin Türkiye'nin savunma sanayisini hedef almasını anlarsın. Etrafımızda bizi rakip olarak gören bir ülkenin Türkiye'nin savunma sanayisini hedef olarak almasını anlarsın. Peki, bu iş niye Özgür Özel'e düşüyor? Her zaman söyledim: Burada şöyle bir şey var; bu kadar köklü bir partide orijinal bir siyaset üretilemiyor. Kendine has bir siyaset yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendi gündemine hâkim değil. Kes, kopyala, yapıştır gündemiyle hareket ediyor.

"BU GİDİŞLE, CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ DE TARİHTEN SİLECEK"

Özgür Özel tarafından iddia edilen, herhangi bir belge ve delil konulmayan şeyler; havada kalan iddialar. Şimdi de Sayın Bakanımız dedi ki: 'Hem yargıya gideceğim bununla ilgili olarak, hem de diğer şekilde bütün bu söylediklerinin yalan olduğunu bir kere daha ifade ettim.' Yani, Cumhuriyet tarihinde şu rekora sahiptir Özgür Özel: Bu rekoru kimse kıramayacak. Silgisi, kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki, sürekli silgi kullanmak durumunda kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımıza duyduğumuz saygı gereği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığına da saygı duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz. Ama özellikle o vatandaşlarımıza söylüyorum: Özgür Özel'in silgisi sürekli kaleminden önce bitiyor. Bu gidişle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek; bu kadar çok silgi kullandığı için.

"KİMİN, NEREDE, NE MALVARLIĞI VAR, ONUNLA UĞRAŞACAĞINA; KİMİN GAYRİMEŞRU VE GAYRİKANUNİ YOLLARLA MALI NASIL GÖTÜRDÜĞÜNE BAKSIN"

Yani, bir bakanla ilgili, bir siyasetçi ile ilgili bir iddia ortaya koyduğu zaman, yine Bakanımız da açıklamasında söyledi: Varsa bir delili, belgesi, gitsin yargıya. Bu kaçıncı defadır aynı şeyi söylüyor? Geçmişte başka bakanlarımızla ilgili de, pek çok bakanımızla ilgili tamamen dedikodu olan açıklamalar yaptı ve zaten grup kürsüsünde şunu diyor: 'Bu böyledir' demiyor. Bu açıklamaları yaparken, bakanlarımızla ilgili: 'Bana böyle dediler, böyle diyorlarmış, böyle duydum.' Ya burası Magazin Derneği değil. Yani magazincilere saygımız var; onların işinin bir şeyi var, kendine göre bir denklemi var. Siyasetin kendine göre bir denklemi var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Onun için, bugün de Adalet Bakanımızla ilgili söylediği şeylerin hiçbirinin bir zemini yok. Özgür Özel, bizim arkadaşlarımızın malvarlığıyla uğraşacağına, bu temelsiz iddialar temelinde kendi partisindeki arkadaşlarının gündeme getirdiği ve diğer Cumhuriyet Halk Partililerin mal-mülk ilişkileri ile ilgili ortaya koydukları bu gayrimeşru ilişkilerle uğraşsın.

Şimdi, iddianamede bile büyük bir çoğunluğu, aslında daha önce Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler hakkında gündeme getirdiği şeyler bunlar. Bunun üzerine de başsavcılık anayasal ve yasal görevini yapmış, harekete geçmiş. Sonra da delillendirdiklerini iddianame olarak koymuş. Türkiye'deki en büyük yolsuzlukla ilgili bu tartışma nereden başladı? Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin, diğer Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler hakkındaki iddialarıyla başladı. Özgür Özel diyebiliyor mu ki: 'Ben bunlara kefilim?' Veya bunlara cevap veriyor mu? Kimin, nerede, ne malvarlığı var, onunla uğraşacağına; kimin gayrimeşru ve gayrikanuni yollarla malı nasıl götürdüğüne baksın. Bunlarla ilgilensin. Yani defalarca, birçok arkadaşımızla ilgili olarak bunu söylüyor. Bir siyasi partinin bu hale düşmesi de gerçekten acı verici bir şeydir. Diyoruz ki, elinde bilgi ve belge olan ilgili kurumlara gitsin. Onun dışında yalan siyaset ile gündemi meşgul etmesin. Yani böylesine, bölgenin, dünyanın gündemi içerisinde, Özgür Özel'in bu temelsiz iddialarla uğraşması hakikaten bizim için bir zulüm. Ama işte mecburen konuştuğu için de cevap vermek durumunda kalıyoruz. Bir kere daha, yalan siyasetiyle karşı karşıyayız."