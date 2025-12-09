AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Sanal kumar ile en güçlü şekilde mücadele edeceğiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin MYK toplantısının açılışında sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele konusunda net talimat verdiğini söyledi. Çelik, "Bu bahis meselesi, sanal kumar meselesi bir pandemi halini almış durumda. Bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu bahis meselesi, sanal kumar meselesi bir pandemi halini almış durumda. Bu, dünyanın her tarafında olduğu gibi maalesef ülkemizde de etkisini gösteriyor. Hatta bazı aile facialarının, maalesef bazı intiharların arkasında bu ve benzeri yanlışlıkların olduğunu çeşitli şekillerde tespit ediyoruz. Tabii ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Hem siyaset kurumu olarak hem hükümet olarak yapılması gerekenlerin, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir eylem planı çıkmıştı. Bundan sonrasında da bunun daha yoğun ve daha sıkı bir şekilde takibi ile ilgili olarak, partideki ilgili birimlerimiz ve tüm MYK'mız üzerine düşeni yapacak.

Burada özellikle bu sanal kumar, bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu, toplumumuza dönük olarak yozlaşma, çürüme yaymaya çalışan - milli güvenlik problemi desek yeridir - aynı zamanda bir ahlak problemidir, toplumsal güvenlikle ve toplumun geleceği ile ilgili bir problemdir. Aynı zamanda da gelecek nesillerle ilgili bir problemdir. Bugün, bunların elimizdeki cep telefonlarıyla birtakım teknolojik imkanlarla daha kolay ulaşılabilir olması tehdidin büyüklüğünü artırmaktadır. Onun için en sert, en tavizsiz mücadelenin; hukuk içerisinde, hem devletin imkan ve kabiliyetleri hem siyaset kurumunun oluşturması gereken hassasiyetler ve siyasi stratejiler temelinde ortaya konulacağını ifade ediyoruz."