AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"En önemli konumuz şu anda Suriye'deki gelişmeler. Suriye Gazze ile birlikte gündemimizin ana başlığını oluşturmaya devam ediyor.

12 yıl sonra büyükelçiliğimiz hizmete başladı. Şanlı bayrağımız Şam'da. Devletimiz Suriyelilerin yanında olmayı da sürdürecek. Şimdiye kadar Suriye'de görevi devralan aktörlerin verdikleri mesajlar da son derece olumludur. Şiarımız Suriye Suriyelilerindir.

Yüce milletimiz bir kere daha zorda kalanlara en büyük destekçi olduğunu bütün bu süreçlerde net bir şekilde göstermiştir. Suriye'de Esad rejiminin gitmesinden sonra kapsayıcı bir yönetim arzuladığımızı ifade ediyoruz. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

Şimdi hukukla ilgili bir takım mesajlar veriliyor ama bir resim Suriye halkının ne istediğini çok net bir şekilde ifade etmişler. Bir tank var ele geçirmişler daha sonra üzerine meyve ve sebze yerleştirmişler. Bu Suriyelilerin normal bir hayat istediğini medeni bir hayat istediğini gösteriyor.

Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediği söylemi yanlıştır.

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