AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma dosyasına dair bilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Çelik, dün sabaha karşı başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere 87 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını savunan Çelik, "İddianameyi değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Değerlendirme yapılmasının meşruiyeti olmaz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'DARBE' TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını darbe olarak nitelendirmesine tepki göstererek "Yapay zekaya sorsak, CHP'ye şu anda Özgür Özel'in ortaya koyduğu argümanlardan daha ileri argümanlar sunabilir. CHP'ye muhalefet partisi olarak siyaset-yargı, demokratik kültür-yargı ilişkilerinde yapay zekanın öğreteceği çok şey vardır" sözlerine yer verdi.

Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin demokrasi ile yan yana yazıldığını savunarak "Darbenin zıddına yazılır. Darbe ve darbecilik yazıldığında karşısında CHP diye sonuç verirdi. Özgür Özel'in bize darbecilik iddiasında bulunacak ne bir kapasitesi ne bir sözü vardır" dedi.

Çelik'in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Özgür Özel işbaşına geldiğinde, normalleşme süreci başladığında umutlanmıştık ama umudumuz boşa çıkmıştır. Sayın Özgür Özel sivil darbe nedir, darbe girişimi nedir, siyasi organizasyonlar darbe nasıl destek verir diye ararsa, en sağlam literatür CHP'de bulunur.

15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle, yargısal süreci eş tutmak, CHP kendini siyasi parti olarak görmemekte, devletin sahibi olarak görmektedir. Milletimiz bütün seçimlerde bu siyasi organizasyona haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili dip dalganın göstergesi bakımından siyasi tarihimize geçmiştir.

Sayın Özgür Özel bize saldıracağına dönecek bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. CHP'li belediyelere yönelik iddialar hakkında söyleyecek sözleri olması gerekir. Çıkıp da CHP ile AK Parti arasında tartışmaya çevirmek yerine, çıkacak iddialarla ilgili cevap verecek."

CHP YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

Çelik, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren diğer partilere "İsmi geçen belediyelere kefil misiniz" şeklinde seslendi.

CHP'nin yönetilemediğini savunan Çelik, "Kendi içinde kriz var. Siyasi kapasite üretilemiyor. CHP kayyum atanmış gibi başka etkiler içinde siyaset üretmeye çalışıyor. Biz, sizin saldırılarınıza hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Vesayet zihniyetinizle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini iyi biliyoruz. Hem bölgesel hem Türkiye açısında yapacağımız reformlarla, yüksek performanslı siyasetlerle Türkiye'yi Türkiye Yüzyılına ulaştırmaya gayret edeceğiz" dedi.