AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten öğretmen atamaları açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması için takvim ve sayı çalışmaları sürüyor. Yakında açıklanacak" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, öğretmen atamaları için takvim ve sayı çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Yakında açıklanacak" dedi.

Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Öğretmen atamalarına ilişkin net bir tarih vermeyen Çelik, yeni Anayasa çalışmaları hakkında ise "Parlamenter sistemi bilek güreşi gibi sunmaya çalışmak gereksizdir" yorumunda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze birinci gündemimiz. Halklar Filistin davasından yana. Öğrenciler ve siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. İsrail'in saldırılarına karşı küresel vicdan ayakta. Batı vicdana ters kelepçe vurdu. Demokratik dediğimiz ülkelerin tepkisi insanlık onuruna yakışmıyor. Zannedersiniz ki yaşananlar engizisyon döneminde geçiyor. İşgal zihniyeti başarılı olamayacak. Küresel vicdan soykırımı yenecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

İran ile İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilimin olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a gerçekleştirdiği bir ziyaret oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir. Önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir terör örgütüdür.

Vatandaş kararını vermiştir ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Parlamenter sistemi bilek güreşi gibi sunmaya çalışmak gereksizdir. Vatandaşa verilen Cumhurbaşkanı seçme yetkisi geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi testlerden geçmiştir.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen ataması için takvim ve sayı çalışmaları sürüyor. Yakında açıklanacak.