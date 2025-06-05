AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmaya ilişkin “Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz” dedi.

“Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz” diyen Çelik ayrıca Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadelerine de tepki gösterdi.

Bugün (5 Haziran Perşembe) X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, “Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"HEDEF ALMADIĞI DEVLET KURUMU KALMAMIŞTIR"

Çelik’in paylaşımının tamamı şu şekilde:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP’li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel’in öncelikle CHP’li siyasetçilerin CHP’ye dönük bir çok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz. CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP’li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır.”