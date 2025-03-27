AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Protesto hakkını kullananları istismar ediyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki göstererek protesto hakkını kullananların istismar edildiğini savundu.

Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, Özgür Özel'in konuşmalarının "bir siyasetçi konuşması olarak adlandırılmasının mümkün olmadığını" savundu.

Özel'in "bir siyasi vesayet altında olduğunu ve bu vesayetin de CHP'nin iç dinamiklerinden kaynaklandığını" ifade eden Çelik, "Gündemi kendi kurultay sürecinin parçası yapıyor. Protesto hakkını kullananları da istismar ediyor. Süreci siyasi amaca malzeme etme çabası var" dedi.

Çelik, Özel'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP meseleyi yönetememiştir. Özgür Özel enerjisini partisinin içine yöneltsin. Yolsuzluk iddiası CHP içinden geldi. Bizim üzerimizden konuşmayı bıraksın. Özel'in kullandığı dil son derece zehirli bir dildir. Cumhurbaşkanımıza söylediklerini Esad'a söylememiştir."