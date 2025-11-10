AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten süreç açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin belirli bir takvim ve yol haritası kapsamında ilerlediğini belirtti; Bahçeli ve Erdoğan'ın da bu hafta içerisinde görüşebileceğini ifade etti.

Çelik, AKP Genel Başaknı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Çelik, daha sonra 'Cumhur İttifakı'nda kriz' tartışmasına değindi.

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektörün olduğunu savunan Çelik, "Başka bir kabiliyetleri olmayan, başka herhangi bir şekilde siyaset üretiminde kendini gösteremeyen, bütün varlığını ve geleceğini 'Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın' diye uğraşan, marjinal, aşırı uçlarda dolaşan, memlekette de sadece kriz havası koklamaya çalışan birtakım odaklar var. Bunların bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok, hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı bir koalisyon değil" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin varlık mücadelesi verdiği 15 Temmuz gecesi tamamen milli bir duruşla oluşmuş, milletin bugününe ve geleceğine sahip çıkmak için meydana getirilmiş bir iradedir. Onlar, koalisyonlardaki pazarlıkçı idareyi, Cumhur İttifakı'nın iradesiyle karıştırıyorlar. İrade ve idare arasındaki farkı bilmedikleri gibi koalisyonla Cumhur İttifakı arasındaki farkı da idrak edemiyorlar. Cumhur İttifakı krizlerin ittifakı değil, krizleri çözmenin ve krizleri aşmanın ittifakıdır."

Sürecin belirli bir takvim çerçevesinde ilerlediğini ifade eden Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK'nın açılış konuşmasında bu konudaki hassasiyeti vurguladı. Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik içerisinde Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflere ulaşmak için ilerlediğini ifade etti. Burada, PKK terör örgütünün feshi veya silahların bırakılması, PKK'nın bütün unsur ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla feshinin ve silah bırakmasının sağlanması hedefi, belli bir yol haritası çerçevesinde devam ediyor" diye konuştu.

"HAFTADA 1-2 TOPLANTI YAPIYORUZ"

Ömer Çelik, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "MGK, PKK’nın silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde karar verirse hukuki süreç başlar" ifadelerinin sorulması üzerine, "Teyit mekanizması, 'Ben bunu teyit ediyorum' dediğinde, bu hükümet kararıyla mı gerçekleşir yoksa MGK kararıyla mı gerçekleşir, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır. Sonuç olarak, bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teyit mekanizması sahadaki durumu takip ediyor. Bununla ilgili bir yol haritamız var. Bununla ilgili haftada 1-2 toplantı yapıyoruz" dedi.

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİNİ BU HAFTA BEKLİYORUZ"

Bahis soruşturmalarına ilişkin Çelik, "Bu bahis meselesi son derece can sıkıcı bir mesele. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir" dedi.

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine yönelik ise Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimlerine bağlı ama siz salı, çarşamba, perşembeye odaklanın. Bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz" cevabını verdi.