AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediği söylemi yanlıştır"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Suriye'de HTŞ'yi desteklediği söyleminin doğru olmadığını savundu.

Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinde Colani ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine "Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den hiç çekilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı doğası gereği herkesle görüşür. HTŞ lideriyle görüşmeyi eleştirenlerin zihni Baas dünyasıdır" ifadesini kullandı.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye konusundaki eleştirilerinin sorulması üzerine ise "Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin her alanında haklı çıkmıştır. CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"12 yıl sonra büyükelçiliğimiz hizmete başladı. Şanlı bayrağımız Şam'da. Devletimiz Suriyelilerin yanında olmayı da sürdürecek. Şimdiye kadar Suriye'de görevi devralan aktörlerin verdikleri mesajlar da son derece olumludur. Şiarımız Suriye Suriyelilerindir.

Yüce milletimiz bir kere daha zorda kalanlara en büyük destekçi olduğunu bütün bu süreçlerde net bir şekilde göstermiştir. Suriye'de Esad rejiminin gitmesinden sonra kapsayıcı bir yönetim arzuladığımızı ifade ediyoruz. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

Şimdi hukukla ilgili bir takım mesajlar veriliyor ama bir resim Suriye halkının ne istediğini çok net bir şekilde ifade etmişler. Bir tank var ele geçirmişler daha sonra üzerine meyve ve sebze yerleştirmişler. Bu Suriyelilerin normal bir hayat istediğini medeni bir hayat istediğini gösteriyor.

Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediği söylemi yanlıştır.

İsrail'in eylemi de başka bir ülkenin toprağını işgaldir. Bu, güvenlik konusu ile açıklanamaz. Suriye'de devlet değil rejim çöktü. Bu işgale göz yumanlar bazı reaksiyonlarla yüzleşecek.